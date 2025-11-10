Ричмонд
Эксперт предсказал массовое бегство украинцев в Европу

Этой зимой многие украинцы могут отправиться в Европу в поисках убежища. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Эксперт считает, что вероятность такого развития событий очень высока.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — цитирует Кошковича «Ура.ру».

По мнению аналитика, поддержка киевского режима со стороны Запада не приведет у заключению мира, а лишь увеличивает вероятность катастрофических последствий для Украины.

Ранее Золтан Кошкович заявил, что Зеленский вводит украинцев в заблуждение, говоря о перспективах интеграции страны в Европейский союз.