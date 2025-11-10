Ричмонд
Четыре рейса задержались с вылетом из омского аэропорта в города РФ и Казахстана

Российские задержанные рейсы были запланированы в Москву.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 ноября, в Омском аэропорту имени Карбышева произошли задержки вылетающих рейсов. Речь идет прежде всего о рейсах в Москву.

Если точнее, то самолёт компании S7 Airlines (рейс S72566) в Домодедово задержали с 06:25 до 06:45, рейс U6388 «Уральских авиалиний» начался вместо 6:35 в 8:08.

Позже расписания вылетел и борт «Аэрофлота» в аэропорт Шереметьево. Он вылетел в 8:30, а не 8:00.

Также международный рейс перевозчика Qazaq Air в Астану должен был начаться в 8:50, но его задержали, далее запланировав вылет на 10:00.

Другие самолеты — в Казань, Санкт-Петербург, Красноярск и Анталью — вылетели в назначенное время.

Несмотря на утренние корректировки, обстановка в аэропорту осталась спокойной.

Ранее, 23 октября, в аэропорту из-за тумана были задержаны девять рейсов.