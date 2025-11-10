Ричмонд
Тюменец выступил на белорусском вокальном шоу

Тюменец прошел отборочный тур белорусского вокального шоу «Фактор.by». Георгий исполнил песню «До свиданья, мама» группы «Моральный кодекс». Выпуск с участием 23-летнего певца вышел 7 ноября.

Судьи единогласно пропустили тюменца в следующий этап «Фактор.by».

«Я из города Тюмень, живу в Москве. Выбранная композиция имеет для меня особое, пророческое значение. Я посвящаю ее своей семье, которая находится очень далеко», — рассказал Георгий перед своим выступлением.

Молодой человек рассказал в эфире шоу, что вырос в большой семье и является пятикратным дядей. Все члены жюри — Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов единогласно пропустили его в следующий этап конкурса. Ранее стало известно, что Дарья Зотеева стала участницей популярного шоу на ТНТ. Инстасамка появится в эфире третьего сезона передачи «Сокровища императора».