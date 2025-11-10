Землетрясение прогремело в Свердловской области

Подземные толчки зафиксировали 6 ноября.
Под свердловским поселком Лесоразработки (Серовский МО) утром 6 ноября случилось землетрясение. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.
Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 6 ноября в 10:36 по местному времени или в 05:36 по Гринвичу. Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла, что считается чуть выше среднего и не представляет опасности.
Недавно подземные толчки были зафиксированы возле поселка Левиха, который находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Их магнитуда составила 3,6 балла.