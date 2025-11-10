Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение прогремело в Свердловской области

Под свердловским поселком Лесоразработки (Серовский МО) утром 6 ноября случилось землетрясение. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

Подземные толчки зафиксировали 6 ноября.

Под свердловским поселком Лесоразработки (Серовский МО) утром 6 ноября случилось землетрясение. Это следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

Согласно данным специалистов, подземные толчки зафиксировали 6 ноября в 10:36 по местному времени или в 05:36 по Гринвичу. Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла, что считается чуть выше среднего и не представляет опасности.

Недавно подземные толчки были зафиксированы возле поселка Левиха, который находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Их магнитуда составила 3,6 балла.