Житель Москвы задержан за сбор данных о российских военных для Украины

Подозреваемый, следуя указаниям кураторов, собирал сведения о российских военнослужащих, включая информацию об их жилье и автомобилях. Задержанный также планировал перейти в состав украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях. Помимо сбора данных, ему было предписано осуществить диверсию на железной дороге в Московской области. Факты, подтверждающие его намерения, были задокументированы сотрудниками ведомства.