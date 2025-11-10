Ричмонд
Житель Москвы задержан за сбор данных о российских военных для Украины

ФСБ России задержала 45-летнего москвича по подозрению в госизмене. Согласно заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, гражданин 1980 г. р. установил тайные связи с украинскими спецслужбами и признанной в РФ террористической организацией.

Источник: Life.ru

Подозреваемый, следуя указаниям кураторов, собирал сведения о российских военнослужащих, включая информацию об их жилье и автомобилях. Задержанный также планировал перейти в состав украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях. Помимо сбора данных, ему было предписано осуществить диверсию на железной дороге в Московской области. Факты, подтверждающие его намерения, были задокументированы сотрудниками ведомства.

Ранее силовики задержали жителя Москвы, который подозревается в передаче сведений представителю спецслужбы государства — члена НАТО. По данным ФСБ, мужчина сам вышел на контакт с иностранной структурой и предоставлял ей анкетные данные и информацию об оппозиционно настроенных гражданах России. Эти сведения использовались зарубежными спецслужбами для вербовки таких россиян. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

