Когда откроется продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени

Билеты для тюменцев начнут продавать 11 ноября.
Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени откроется 11 ноября — ровно за 30 дней до прибытия состава. Информация об этом размещена на сайте РЖД. Сказочный паровоз остановится, в том числе и в Ишиме.
«Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город проведения мероприятий. Приобрести слоты можно с 15 часов по московскому времени», — указано на сайте РЖД.
Поезд в Тюмень прибудет 11 декабря. Стоянка продлится с 13 до 20 часов. На день раньше, 10 декабря, сказочный состав остановится в Ишиме. Там он задержится с 19 до 23 часов.
Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД. Тюменцы раскупают квитки в первые минуты старта продаж.
В этом году поезд Деда Мороза посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.