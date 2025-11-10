Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

По его словам, число детей-сирот, которые проживают в центрах содействия семейному воспитанию, с каждым годом уменьшается и сегодня в них находятся меньше тысячи воспитанников. Также Собянин отметил, что все чаще жители Москвы забирают детей старше 10 лет — в этом году доля таких ребят среди тех, кто обрел родителей, составила около 60%.