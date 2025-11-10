Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

В центрах содействия семейному воспитанию находятся меньше тысячи ребят-сирот, подчеркнул мэр.

Источник: Аргументы и факты

Почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях, заявил глава российской столицы Сергей Собянин в Международный день сирот (10 ноября).

«Когда-то мы поставили перед собой сложную задачу: сделать так, чтобы все дети росли и воспитывались в семье. Благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей нам удалось добиться результатов. Москва использует комплексный подход — от профилактики социального сиротства до помощи приемным семьям», — рассказал мэр в соцсетях и мессенджерах.

По его словам, число детей-сирот, которые проживают в центрах содействия семейному воспитанию, с каждым годом уменьшается и сегодня в них находятся меньше тысячи воспитанников. Также Собянин отметил, что все чаще жители Москвы забирают детей старше 10 лет — в этом году доля таких ребят среди тех, кто обрел родителей, составила около 60%.

«Столица высоко ценит каждую семью, дарящую детям счастье и возможность быть любимыми. Для них: работают 20 школ приемных родителей; доступна помощь психологов, педагогов и других специалистов в службах сопровождения и семейных центрах; предусмотрен широкий спектр льгот и выплат; запущен портал “Моя новая семья”; учреждена премия “Крылья аиста” за вклад в семейное устройство детей-сирот», — рассказал градоначальник.

Ранее Собянин проинформировал, что соцпроекту «Давай дружить!», который стал важной поддержкой для детей-сирот и ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнилось пять лет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше