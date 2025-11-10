В крымских реках обнаружили опасного мраморного рака-вселенца

В западной части Крыма, в нижнем течении рек Альма и Бельбек, впервые выявлен мраморный рак — инвазивный вид, ранее не встречавшийся ни на полуострове, ни в России. Об этом сообщили в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН.
Мраморный рак отличается способностью быстро расселяться и выживать даже при низких температурах, а его популяция может возникнуть даже из одной особи. Это делает вид опасным для местных экосистем.
Ученые предполагают, что мраморный рак мог попасть в Крым с помощью перелетных птиц, которые переносят молодь или яйца на перьях и лапах. Специалисты отмечают, что появление рака возможно и в других регионах России с похожим климатом — Анапе, Краснодаре, Туапсе, Сочи и даже Ростове-на-Дону.