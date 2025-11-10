В крымских реках обнаружили опасного мраморного рака-вселенца

Ученые предполагают, что мраморный рак мог попасть в Крым с помощью перелетных птиц, которые переносят молодь или яйца на перьях и лапах. Специалисты отмечают, что появление рака возможно и в других регионах России с похожим климатом — Анапе, Краснодаре, Туапсе, Сочи и даже Ростове-на-Дону.