Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крымских реках обнаружили опасного мраморного рака-вселенца

Мраморный рак может теперь также появиться в других регионах с похожими климатическими условиями — в Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: Институт проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН

В западной части Крыма, в нижнем течении рек Альма и Бельбек, впервые выявлен мраморный рак — инвазивный вид, ранее не встречавшийся ни на полуострове, ни в России. Об этом сообщили в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН.

Мраморный рак отличается способностью быстро расселяться и выживать даже при низких температурах, а его популяция может возникнуть даже из одной особи. Это делает вид опасным для местных экосистем.

Ученые предполагают, что мраморный рак мог попасть в Крым с помощью перелетных птиц, которые переносят молодь или яйца на перьях и лапах. Специалисты отмечают, что появление рака возможно и в других регионах России с похожим климатом — Анапе, Краснодаре, Туапсе, Сочи и даже Ростове-на-Дону.