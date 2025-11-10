В России прекратили эксперимент по сборке отечественных процессоров «Байкал-М»

Производство процессов прекращен из-за нехватки кристаллов, указано в материале (архивное фото).
Эксперимент по сборке отечественных процессоров «Байкал-М» (Baikal M) прекращен в России. Причиной стала нехватка компонентов. Об этом заявил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.
«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности», — заявил Евдокимов. Его слова приводит газета «Коммерсант».
Помимо этого отмечается, что под завершение проекта, компания смогла получить 74−85% годной продукции. Для достижения доли в 98% понадобится больший объем кристаллов.
Выпуск микропроцессоров «Байкал-М» был начат в 2016 году на мощностях тайваньской компании TSMC, однако проект был приостановлен после начала конфликта действий на Украине. Об этом сообщал «Ридус».