На Земле 11 ноября ожидается средняя магнитная буря

Напомним, магнитные бури сотрясали магнитосферу Земли в течение трёх суток — с 6 по 8 ноября. Они не дотянули до сильного уровня совсем немного. В минувшее воскресенье геомагнитное поле планеты менялось в диапазоне от спокойного до неустойчивого.