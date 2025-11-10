Ричмонд
На Земле 11 ноября ожидается средняя магнитная буря

Магнитосфера Земли «успокоится» лишь во второй половине 12 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Вечером во вторник, 11 ноября, на Земле начнутся магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, продлятся они до утра среды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, магнитосфера нашей планеты «успокоится» лишь во второй половине 12 ноября.

Магнитную бурю вызовет облако солнечного вещества, выброшенного в минувшее воскресенье после вспышки максимально возможного уровня Х1,7.

Сегодня, согласно прогнозам, геомагнитное поле Земли перейдёт в возмущённое состояние, но вероятность формирования магнитных бурь считают небольшой.

Напомним, магнитные бури сотрясали магнитосферу Земли в течение трёх суток — с 6 по 8 ноября. Они не дотянули до сильного уровня совсем немного. В минувшее воскресенье геомагнитное поле планеты менялось в диапазоне от спокойного до неустойчивого.