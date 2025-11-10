Тема запрета абортов вызвала много за и против в Приморье

Тема демографического кризиса по-прежнему остаётся в центре общественного внимания. Призывы к повышению рождаемости звучат всё чаще — как со стороны чиновников, так и представителей духовенства, которые весьма нелестно отзываются о женщинах, не желающих рожать. Между тем врачи и демографы напоминают: биологический возраст неумолим, и у каждого человека есть свой естественный срок для деторождения. На прошлой неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко публично обратился к медицинским организациям с призывом пересмотреть практику прерывания беременности. Отклик последовал незамедлительно — несколько медучреждений уже присоединились к инициативе. ИА PrimaMedia решило узнать мнение общественников на этот счет, не обошлось без опасений.
Недавно Приморский край присоединился к числу регионов России, где частные клиники добровольно отказываются от проведения медицинских абортов. По словам губернатора, именно аборты сегодня являются серьёзным барьером на пути к улучшению демографической ситуации в стране.
«Самое правильное решение, на наш взгляд, — отказ частных клиник от проведения абортов, включая медикаментозные. Надеюсь, что добрая воля, понимание руководителей помогут в реализации важнейших государственных задач, внося свой вклад именно в повышение рождаемости, народосбережения во имя спасения жизни будущих детей, устойчивого развития нашего региона», — выразил мнение Олег Кожемяко.
Потенциальные риски.
На вопрос о том, как общественники отреагировали на заявление губернатора, ответить сложно. Ситуация слишком неоднозначная. Граждане выступают против абортов, как детоубийства, но сходятся во мнении, что ограничительными мерами исправить демографическую ситуацию вряд ли получится. Более того, у граждан существует опасение, что такие меры в отдельных случаях могут усугубить ситуацию, поставив женщин в ещё более уязвимое положение.
«Ответить однозначно сложно. У женщин могут быть разные причины. Если запретить это делать, то возрастет количество всевозможных криминальных абортов, которые приводили к смерти женщины, как это было в пятидесятых годах после Великой Отечественной войны. Тогда аборты до 1955 года были запрещены. Сейчас существует множество противозачаточных средств, чтобы планировать рождение детей. А может тема просто надуманная? И почему только обращение к частным клиникам?», — задается вопросом руководитель региональной общественной организации поддержки и защиты социально незащищенных слоев населения «Женщины Приморья» Ольга Пьянова.
Ещё одну потенциальную проблему выделила депутат Законодательного Собрания Приморского края, член комитета по социальной политике и защите прав граждан Оксана Рыбалко. По её мнению, отказ частных клиник от проведения абортов может привести к образованию очередей в муниципальных учреждениях, из-за чего женщины рискуют пропустить допустимые сроки, если в процедуре действительно возникает необходимость.
«Я против абортов безусловно, считаю это убийством, но по статистике, женщины в 40% случаях решаются на аборт по финансовым причинам и отсутствия поддержки со стороны мужчины. Ограничительные меры могут привести к подпольным абортам, увеличится смертность женщин, все это мы уже проходили», — отметила она.
В приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая Надежда» призыв губернатора поддерживают, однако сомневаются, что частные клиники добровольно откажутся от доходов, связанных с предоставлением услуг по прерыванию беременности.
«Большинство членов нашей организации — это верующие люди. Мы против абортов. Но как я понимаю, частным клиникам это невыгодно. Чтобы сделать аборт, нужно еще пройти дополнительные обследования. Откажутся ли они от оказания этой услуги — это другой вопрос», — выразила мнение директор приморской общественной организации Елена Понасенкова.
В свою очередь, президент благотворительного фонда «Счастливые дети» во Владивостоке Светлана Агамогланова отметила, что у человека должен быть осознанный выбор.
Действительно, советская власть не придерживалась единой позиции по вопросу абортов — их то легализовали, то вводили строжайший запрет. Жуткие рассказы о подпольных операциях, мучительных смертях женщин — это не выдуманные страшилки, а реальная, леденящая душу страница истории, через которую прошли многие. Поэтому вполне понятно, почему общественников тревожит, что новые ограничительные меры могут ввергнуть общество в прошлое и не принесут реальной помощи людям в и без того деликатной ситуации.
Проблема народосбережения.
Проблема низкой рождаемости остро стоит не только для Дальнего Востока, но и для всей России. В этом году Министерство здравоохранения зафиксировало снижение рождаемости до одного из самых низких уровней за последние десятилетия. По словам первого заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко, выступившего на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, абсолютное число рождений в стране приближается к показателям 2000 года — периода, когда демографическая ситуация была особенно тяжёлой, сообщил «Интерфакс» (18+).
В этом контексте особую обеспокоенность выражает и духовенство. Митрополит Владивостокский и Приморский Павел отметил, что, несмотря на положительную динамику, сокращение числа абортов в Приморье, вопрос остаётся актуальным.
«На сегодня около полумиллиона абортов проводится в России ежегодно, причём медикаментозного прерывания беременности раз в пять больше. И это самая большая проблема нашего общества. Аборт есть детоубийство. На сегодня в России около 750 частных клиник уже отказались от оказания услуги по искусственному прерыванию беременности. Мы призываем и приморские негосударственные медучреждения последовать этому примеру», — поделился митрополит.
При этом в октябре этого года министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов сообщил о замедлении темпов снижения рождаемости. По его словам, несмотря на то, что сегодня в регионе рождается меньше детей, чем в предыдущие десятилетия, и десятки тысяч семей по-прежнему не имеют детей, негативная динамика по сравнению с прошлыми годами постепенно ослабевает. Также в регионе наблюдается тенденция к многодетности. Как отметила главный врач краевого роддома № 3 Светлана Сагайдачная, среди беременных становится все больше женщин, ожидающих не только третьего, но даже пятого или шестого ребенка.
ИА PrimaMedia направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Приморского края с целью ознакомиться с актуальной статистикой по медицинским абортам.
Комплексное решение.
Ранее политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в интервью ИА PrimaMedia рассказал, что в нынешних подходах наблюдается избыток разговоров о необходимости рожать детей и борьба с несуществующими проблемами вроде абортов. При этом есть явный дефицит темы поддержки родительства. Он предложил кардинально пересмотреть подход к решению демографических проблем.
«Есть концептуальная проблема. То, что очень много говорится о поддержке рождаемости и очень мало о поддержке родительства», — заявил Михаил Виноградов.
Эксперт также отметил неактуальность борьбы с абортами: «Масштаб абортов сейчас радикально ниже и в Европе, и в России, чем был в середине XX века», поэтому «тема не имеет того значения». Постановка вопроса именно о поддержке родительства, по мнению политолога, является более перспективной для поиска рабочих решений демографических проблем страны.
Директор приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая Надежда» Елена Понасенкова считает, что демографическая ситуация напрямую связана с качеством жизни и социально-экономическими условиями в регионе. Поэтому, по её мнению, внимание властей должно быть направлено на развитие всех районов региона, а не только его центральной части.
«Во-первых, нужно, чтобы в крае работа велась не в трех городах, а повсеместно, чтобы улучшать условия жизни в разных районах края. Потому что все стремятся в большие города, а край умирает. Главное — создать рабочие места, достойные зарплаты и условия, чтобы люди могли позволить себе жильё по доступной цене. Тогда я думаю и демография начнёт восстанавливаться сама собой», — поделилась своим видением Елена Понасенкова.
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Оксана Рыбалко предложила ввести в частных медицинских учреждениях обязательную «неделю тишины». По её мнению, после обращения женщины по поводу прерывания беременности необходимо организовать работу психолога для выявления причин принятого решения. В отдельных случаях это может помочь пересмотреть ситуацию и избежать медицинского вмешательства. Кроме того, важным направлением работы могло бы стать развитие системы поиска и сопровождения приёмных семей, что предоставило бы женщине реальную альтернативу.
Известно, что в настоящее время в государственных медучреждениях активно развиваются кабинеты поддержки семьи, помогающие женщинам в сложных ситуациях. В данном направлении особенно важна работа врачей и психологов, которые могут переориентировать женщину на сохранение жизни будущего человека, помогать в ведении беременности для рождения здорового ребёнка.
Также губернатор региона предложил ввести грантовое поощрение частных клиник, которые внедряют программы повышения репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин, обучают построению семейных отношений и поддержал инициативу приморских врачей по созданию центра по диагностике и лечению мужского здоровья.
О склонении к абортам.
Напомним, ранее ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности ввели в Приморском крае. Штрафные санкции предусмотрены для должностных лиц органов власти, работодателей, а также медицинских работников, которые уговаривают женщин сделать аборт без имеющихся к тому показаний. За это грозит до 100 тысяч рублей.
Под «склонением» женщины к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения ее к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости беременной сотрудниками органов власти, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности при исполнении ими трудовых (должностных) обязанностей.
С законодательной инициативой выступил уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников. Он отметил, что ключевой целью его инициативы является защита беременных женщин.