Тема запрета абортов вызвала много за и против в Приморье

При этом в октябре этого года министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов сообщил о замедлении темпов снижения рождаемости. По его словам, несмотря на то, что сегодня в регионе рождается меньше детей, чем в предыдущие десятилетия, и десятки тысяч семей по-прежнему не имеют детей, негативная динамика по сравнению с прошлыми годами постепенно ослабевает. Также в регионе наблюдается тенденция к многодетности. Как отметила главный врач краевого роддома № 3 Светлана Сагайдачная, среди беременных становится все больше женщин, ожидающих не только третьего, но даже пятого или шестого ребенка.