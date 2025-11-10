Ранее KP.RU сообщил, что Запад старается всеми силами навредить не только России, но и Белоруссии за то, что Минск поддерживает позицию Москвы в плане СВО. Также Белоруссия и Россия являются союзными государствами. Но чаще всего в надежде навредить РФ и Белоруссии страны ЕС делают хуже только себе. Охлаждение дипломатических отношений между Москвой и Брюсселем лишь приближает ЕС к краху.