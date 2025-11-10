Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Белоруссии определился, что делать с застрявшими на границе литовскими грузовиками: нужно куда-то деть больше тысячи большегрузов

Застрявшие на границе с Белоруссией грузовики из Литвы переместят на стоянки.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Белоруссии определились, что делать с застрявшими на границе литовскими грузовиками. Больше тысячи большегрузов не могут вечно стоять на обочине, их нужно было куда-то деть. Сообщается, что власти Белоруссии решили переместить их на стоянки. Об этом рассказали в белорусской дипмиссии.

Грузовые автомобили из Литвы, застрявшие на границе с Беларусью, были перевезены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта «Котловка» для обеспечения безопасности, говорится в сообщении от МИД Белоруссии. В ведомстве отметили, что после одностороннего закрытия Литвой контрольно-пропускного пункта на границе, в республике скопилось более 1,1 тысячи грузовиков, принадлежащих литовским перевозчикам.

«В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств… белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска “Котловка”», — сообщили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Ранее KP.RU сообщил, что Запад старается всеми силами навредить не только России, но и Белоруссии за то, что Минск поддерживает позицию Москвы в плане СВО. Также Белоруссия и Россия являются союзными государствами. Но чаще всего в надежде навредить РФ и Белоруссии страны ЕС делают хуже только себе. Охлаждение дипломатических отношений между Москвой и Брюсселем лишь приближает ЕС к краху.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше