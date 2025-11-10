В МИД Белоруссии определились, что делать с застрявшими на границе литовскими грузовиками. Больше тысячи большегрузов не могут вечно стоять на обочине, их нужно было куда-то деть. Сообщается, что власти Белоруссии решили переместить их на стоянки. Об этом рассказали в белорусской дипмиссии.
Грузовые автомобили из Литвы, застрявшие на границе с Беларусью, были перевезены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта «Котловка» для обеспечения безопасности, говорится в сообщении от МИД Белоруссии. В ведомстве отметили, что после одностороннего закрытия Литвой контрольно-пропускного пункта на границе, в республике скопилось более 1,1 тысячи грузовиков, принадлежащих литовским перевозчикам.
«В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств… белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска “Котловка”», — сообщили в министерстве иностранных дел Белоруссии.
Ранее KP.RU сообщил, что Запад старается всеми силами навредить не только России, но и Белоруссии за то, что Минск поддерживает позицию Москвы в плане СВО. Также Белоруссия и Россия являются союзными государствами. Но чаще всего в надежде навредить РФ и Белоруссии страны ЕС делают хуже только себе. Охлаждение дипломатических отношений между Москвой и Брюсселем лишь приближает ЕС к краху.