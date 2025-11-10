Сотрудники ДПС из ЯНАО удостоены ведомственных наград за героизм при спасении семерых человек. Фото

Ямальские полицейские Сергей Дерк и Виталий Степкин во время пожара в поселке Пангоды эвакуировали из горящего здания семерых человек. В ночь на 29 июля 2024 года около 03:20 инспекторы ДПС из поселка Пангоды старший прапорщик полиции Виталий Степкин и старший сержант полиции Сергей Дерк во время патрулирования обнаружили возгорание жилого дома на улице Звездной. Сотрудники оперативно проинформировали дежурную часть и немедленно приступили к эвакуации жильцов. Из горящего, заполненного дымом здания были выведены семь человек — трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Кроме того, сотрудники регулярно оказывают помощь водителям на трассах в условиях экстремальных ямальских морозов.