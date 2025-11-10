Очередь из 1,1 тысячи грузовиков образовалась на границе Белоруссии и Литвы

Более 1,1 тысячи грузовиков застряли в очереди на границе Белоруссии с Литвой. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Уточняется, что из-за закрытия КПП «Каменный Лог» и «Бенякони» литовскими властями, грузовики временно переместили на специальную стоянку. Водителям дали возможность покинуть страну и вернуться домой до открытия границ.
В МИД отметили готовность оказать содействие водителям, которые не могут покинуть страну.
— При этом Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры, — написали в Telegram-канале ведомства.
Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Причиной такого решения стали белорусские метеозонды с контрабандой, которые проникали на литовскую территорию.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон требовал от Минска извиниться перед Вильнюсом за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство Литвы.
Минск также отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай.