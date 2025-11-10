В Хабаровском крае направили в суд дело экс-замминистра транспорта региона

Следователи в Хабаровском крае завершили сбор доказательств по делу, в котором фигурирует бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона, документы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
По информации правоохранительных органов, юридическому лицу было поручено убрать из акватории морского порта «Ванино» остатки затонувших плавательных средств — пассажирского катера и буксира-кантовщика. Фигурант дела, занимая должность замминистра, подписал акт об отсутствии фрагментов этого имущества. При этом он знал, что юрлицо фактически не выполнило работы, которые были прописаны в заключённом контракте.
Следователи считают, что действия обвиняемого повлекли за собой необоснованную выплату свыше 13 млн рублей, которые выделялись в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» для нейтрализации вреда, который был причинён окружающей среде.
