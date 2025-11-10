В Хабаровском крае направили в суд дело экс-замминистра транспорта региона

По информации правоохранительных органов, юридическому лицу было поручено убрать из акватории морского порта «Ванино» остатки затонувших плавательных средств — пассажирского катера и буксира-кантовщика. Фигурант дела, занимая должность замминистра, подписал акт об отсутствии фрагментов этого имущества. При этом он знал, что юрлицо фактически не выполнило работы, которые были прописаны в заключённом контракте.