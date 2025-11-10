Ученые прогнозируют новые сильные солнечные вспышки 10 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури и сильные солнечные вспышки ожидаются на Земле 10 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Вспышечная активность — сохраняются значительные вероятности новых сильных вспышек с высокими рисками для Земли», — отметили в лаборатории.
Ранее специалисты отметили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной. За это же время было зарегистрировано более 10 солнечных вспышек, в том числе уровня X; расчетное воздействие на Землю оценивается как умеренное с максимальным эффектом 11 ноября.