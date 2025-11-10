Омский актёр сыграл антагониста в новом сериале «Нейровася» (16+)

На телеканале ТНТ 10 ноября в 19:00 состоится премьера нового комедийного сериала «Нейровася» (16+), созданного продюсерскими компаниями «ПЕНЗФИЛЬММАШ» и «Lazy Dog Production». Проект рассказывает о необычном тандеме русского полицейского и искусственного интеллекта.
Главные роли исполнили Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Юрий Тарасов и Роберт Захарян. А в роли антагониста выступил омский актёр Ростислав Бершауэр.
Главный герой сериала — Василий Фролов (Епифанцев), полицейский старой закалки, который переживает череду личных и профессиональных трудностей. Всё меняется, когда в его голову случайно попадает нейросеть svt 1.9 — или просто Света (Блохина). Вместе они борются с преступниками, пытаются наладить отношения в семье и разобраться, что значит доверять технологии. Но связь с искусственным интеллектом становится опасной: если нейросеть не удалить, жизнь Василия окажется под угрозой.
Проект исследует тему взаимодействия человека и технологий в лёгком, комедийном формате.