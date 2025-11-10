Омский актёр сыграл антагониста в новом сериале «Нейровася» (16+)

Главный герой сериала — Василий Фролов (Епифанцев), полицейский старой закалки, который переживает череду личных и профессиональных трудностей. Всё меняется, когда в его голову случайно попадает нейросеть svt 1.9 — или просто Света (Блохина). Вместе они борются с преступниками, пытаются наладить отношения в семье и разобраться, что значит доверять технологии. Но связь с искусственным интеллектом становится опасной: если нейросеть не удалить, жизнь Василия окажется под угрозой.