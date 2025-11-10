Боец Олег Туктаров из Качугского района героически погиб в зоне СВО

Боец Олег Туктаров из Качугского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Защитник Отечества погиб в возрасте 34 лет при выполнении задания в свой день рождения — 10 мая.
— Окончив девять классов в школе, Олег не стал уезжать из родных мест и устроился работать на пилораму в деревне, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации.
К своим годам Олег Туктаров создал прекрасную семью. У него остались супруга, дочь Екатерина и сын Алексей. В ноябре 2023 года, военнослужащий отправился на защиту Родины. 10 мая 2024 года Олег вышел на связь в последний раз.
