Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% — отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на V Всероссийском форуме с международным участием «Обращение медицинских изделий “NOVAMED-2025”.
«Сегодня в нашей стране зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% — это производство отечественных компаний. В рамках реализации национального проекта большая роль отводится именно поддержке развития отечественного производства. И национальный проект по модернизации первичного звена уже показал это», — сказал Мурашко.
Он добавил, что Росздравнадзор и министерство здравоохранения поддерживают развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, такие программы уже не являются только узкоспециализированными для одного вида исследований.
«Сейчас мы вступили в новый национальный проект, в котором также есть потребность в современных медицинских изделиях. Причем эти современные изделия должны использовать новые технологии как диагностики, лечения, так и в том числе использования программ с искусственным интеллектом. В списке Росздравнадзора таких программ сегодня уже зарегистрировано 48», — отметил министр.