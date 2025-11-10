Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России

«Сейчас мы вступили в новый национальный проект, в котором также есть потребность в современных медицинских изделиях. Причем эти современные изделия должны использовать новые технологии как диагностики, лечения, так и в том числе использования программ с искусственным интеллектом. В списке Росздравнадзора таких программ сегодня уже зарегистрировано 48», — отметил министр.