В Омской области у женщины конфисковали автомобиль за вождение без прав

История началась в сентябре 2024 года в рабочем посёлке Крутинка. Инспекторы ДПС остановили 24-летнюю местную жительницу за рулём автомобиля KIA Cerato, принадлежащего её супругу. Женщина была лишена прав и уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.