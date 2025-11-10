Ричмонд
В Омской области у женщины конфисковали автомобиль за вождение без прав

Авто принадлежало её мужу.

Источник: Om1 Омск

В Омской области суд конфисковал автомобиль, которым управляла женщина без водительских прав. Решение принято по инициативе прокуратуры, которая не согласилась с мягким наказанием первой инстанции.

История началась в сентябре 2024 года в рабочем посёлке Крутинка. Инспекторы ДПС остановили 24-летнюю местную жительницу за рулём автомобиля KIA Cerato, принадлежащего её супругу. Женщина была лишена прав и уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

Крутинский районный суд назначил ей 100 часов обязательных работ и запретил на год заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд постановил взыскать с неё половину стоимости машины.

Однако прокуратура посчитала это недостаточным. Омский областной суд рассмотрел апелляцию и постановил конфисковать весь автомобиль в доход государства. Остальная часть приговора осталась без изменений.