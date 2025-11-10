В России создана уникальная инфраструктура для исследования Арктики и Антарктики

«Арктическая зона — одна из наиболее перспективных для развития науки и бизнеса, и в ближайшие десятилетия этот тренд будет сохраняться. Решение о получении профессии, ориентированной на работу в высоких широтах, станет для старшеклассников продуманным и дальновидным. Впоследствии успешные ученики смогут претендовать на работу в нашем институте и принимать участие в крупных и зачастую исторически значимых проектах. Наша Полярная школа будет способствовать ранней профессиональной ориентации и специализации, формированию интереса к научным профессиям. На первом этапе Полярная школа сможет принять до 30 очных слушателей. Для учащихся из других городов дополнительно планируется запустить онлайн-лекции и семинары», — отмечает Александр Макаров, директор Арктического и антарктического НИИ.