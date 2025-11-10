Ричмонд
Дроппер из Тольятти заплатил 400 тыс. руб. за обман пенсионерки из Приморья

Молодой человек не только вернул деньги обманутой женщине, но и заплатил проценты за пользование чужими средствами.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура сообщила о взыскании 400 тысяч рублей с жителя Тольятти в пользу 65-летней пенсионерки из Приморского края, ставшей жертвой мошеннических действий.

По данным Telegram-канала надзорного ведомства, в июле 2023 года неизвестные лица убедили пожилую женщину перевести около 300 тысяч рублей на указанный им банковский счет. Как выяснили при расследовании, данный счет принадлежал 20-летнему жителю города Тольятти.

Установлено, что правовых оснований для получения этих средств у владельца счета не было. Дальнереченская межрайонная прокуратура, опираясь на обращение пострадавшей, инициировала иск в Автозаводский районный суд города Тольятти. В иске содержалось требование взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Суд полностью удовлетворил заявленные требования. Прокуратура держит исполнение судебного решения на контроле и мониторит реальное возвращение средств пенсионерке.