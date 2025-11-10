Ричмонд
Глава Башкирии рассказал о новых кадровых перестановках: два чиновника получили новые должности

Хабиров озвучил новые кадровые назначения в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новые кадровые назначения.

— Аглиуллин Ильмир Зульфатович назначен на должность начальника Управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию. Он работал в правительстве ранее, потом служил на СВО почти два года. Дербеко Алексей Геннадьевич, который ранее занимал эту должность, он остался в команде, работает с нами. Поэтому мы структуру администрации президента немножко готовим к политическим событиям 2026 года, — заявил руководитель региона.

