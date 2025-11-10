Глава Башкирии рассказал о новых кадровых перестановках: два чиновника получили новые должности

— Аглиуллин Ильмир Зульфатович назначен на должность начальника Управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию. Он работал в правительстве ранее, потом служил на СВО почти два года. Дербеко Алексей Геннадьевич, который ранее занимал эту должность, он остался в команде, работает с нами. Поэтому мы структуру администрации президента немножко готовим к политическим событиям 2026 года, — заявил руководитель региона.