В Иркутской области обсудили бюджет на 2026−2028 годы

В Иркутской области прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026−2028 годы. В обсуждении приняли участие представители правительства, Законодательного Собрания, муниципалитетов и общественности.
— Бюджет направлен на финансовое обеспечение социального благополучия жителей Приангарья, включая поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми. На эти цели в предстоящем трехлетнем периоде будет направлено более 125 миллиардов рублей. Помощь получат более 149 тысяч семей с детьми, — отметила исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.
Расходы на социальную сферу составят более 60% бюджета. Эти средства пойдут на здравоохранение, образование, социальную политику, а также строительство и ремонт социальных объектов.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется в размере 275,1 млрд рублей, расходов — около 300 млрд. В 2027 году доходы составят 296,2 млрд рублей, расходы — 322,1 млрд, в 2028-м — 302,1 млрд и 324,2 млрд рублей соответственно.
Во время слушаний участники задали вопросы, касающиеся оплаты труда, образования и транспортного сообщения. Все поступившие предложения будут обобщены и направлены в правительство региона.
