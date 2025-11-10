В Иркутской области обсудили бюджет на 2026−2028 годы

— Бюджет направлен на финансовое обеспечение социального благополучия жителей Приангарья, включая поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми. На эти цели в предстоящем трехлетнем периоде будет направлено более 125 миллиардов рублей. Помощь получат более 149 тысяч семей с детьми, — отметила исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.