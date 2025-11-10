«Движение прекращено в обоих направлениях». Таможня сообщила о ситуации на границе Беларуси с Литвой утром 10 ноября

В Государственном таможенном комитете рассказали о ситуации на границе с Литвой утром 10 ноября.
На белорусской таможне проинформировали о том, что для исключения небезопасных условий на подъездах к закрытым Литвой погранпунктам «Шальчининкай» и «Мядининкай» («Бенякони» и «Каменный Лог» с белорусской стороны, соответственно. — Ред.) свыше 1100 фур, на литовских регистрационных номерах, перемещаются на спецстоянки. Грузовики продолжали ждать открытия Литвой границы вдоль дорог у границы, но направляются белорусской стороной в специально оборудованные места.
— Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог», «Берестовица», «Бенякони», «Котловка», — проинформировали в пресс-службе.
При этом в Таможенном комитете уточнили, что с 09.00 утра понедельника, 10 ноября, движение литовских грузовиков через границу было прекращено в обоих направлениях. В ведомстве также предупредили, что белорусская сторона может принять в отношении литовских грузовиков также иные меры, которые предусматривает законодательство страны. Это возможно, если Литва продолжит недружественную политику.
Также в ГТК сказали, в каком случае литовские грузовики покинут спецстоянки в Беларуси.
— Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы, — констатировала белорусская таможня.
Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой». И также МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси.
При этом глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью: «Конфронтация от их безудержного желания заработать». И также глава МИД заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша: «Ждите ярких финансовых вливаний».
Еще Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге.