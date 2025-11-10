Жителям Петербурга пообещали первый снег

«В предстоящие два дня осадков в Санкт-Петербурге почти нет, следующий атмосферный фронт придет только вместе с циклоном 13 ноября. Да, будет опять тепло в эти дни: и 12, и 13 ноября в городе до +6…+8 градусов, но похолодание к середине ноября сохраняется. Уже 14−15 ноября осадки в Санкт-Петербурге будут в виде первого мокрого снега», — написал Колесов в своем Telegram-канале.