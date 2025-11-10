Пенсионеры могут лишиться выплат по собственному недосмотру

Это означает, что даже граждане, имеющие все права на получение той или иной помощи, зачастую не получают её просто потому, что забывают или не знают о необходимости подачи заявления и предоставления необходимых документов в соответствующие органы, сообщает ИА DEITA.RU.
В итоге деньги, на которые граждане имеют законное право, остаются невостребованным. Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова.
По ее словам, довольно часто люди не знают или не понимают, что им полагается доплата к пенсии за иждивенца. Если у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, то его пенсия может быть немного повышена за счёт этого. Но чтобы получить такую надбавку, необходимо предоставить подтверждающие документы.
К сожалению, судебная практика показывает, что многие пожилые граждане просто не получали положенную сумму, потому что не знали о необходимости обращения или не успели подать заявление в отделение социальной страховой службы (ФСС) или в иные учреждения, где рассчитывается пенсия.
На 2025 год такая надбавка составляет примерно 2500 рублей за одного иждивенца, около 5000 — за двух, и порядка 7500 рублей — за трёх и более иждивенцев. Эти суммы ежегодно индексируются, однако многие пенсионеры, особенно те, кто не внимателен или не знаком с процедурой, пропускают возможность их получения. Они даже не подозревают о том, что эти выплаты существуют и могут стать важным подспорьем в их бюджете.
Еще один важный вид социальной поддержки — компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, которая предоставляется инвалидам, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, ветеранам труда, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан, закреплённым федеральным и региональным законодательством.
Так, например, в Москве, одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров или предпенсионеров, освобождены от платы за вывоз мусора в пределах социальной нормы жилья и нормативов по накоплению отходов. Однако получить такую льготу можно только по заявлению.
Также существуют региональные доплаты, которые в ряде случаев связаны с длительным стажем работы или определённым званием. Их оформление зачастую вызывает сложности, поскольку условия и виды таких выплат различаются в зависимости от региона проживания пенсионера.
В Москве ветеранам труда предусмотрены дополнительные денежные выплаты, а в Санкт-Петербурге — ежемесячные доплаты гражданам, которые проработали на территории города как минимум 20 лет при общем стаже 40 лет (для женщин) или 45 лет (для мужчин).
В любом случае, чтобы получить эти льготы, нужно своевременно обратиться за их назначением в соответствующие органы, иначе они рискуют остаться невостребованными. Особое место занимает поддержка пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.
Для них предусмотрена возможность оформления декрета по уходу с компенсационной выплатой — пока что в размере 1200 рублей в месяц. Но не все знают, что оформить такую выплату можно не только после достижения 80 лет, как об этом обычно говорят, а и раньше — при наличии справки из лечебного учреждения, подтверждающей необходимость постоянного постороннего ухода по состоянию здоровья. В этом случае оформление происходит по упрощённой процедуре, что помогает пенсионерам получать дополнительную помощь в более ранние сроки.