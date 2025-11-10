Пенсионеры могут лишиться выплат по собственному недосмотру

На 2025 год такая надбавка составляет примерно 2500 рублей за одного иждивенца, около 5000 — за двух, и порядка 7500 рублей — за трёх и более иждивенцев. Эти суммы ежегодно индексируются, однако многие пенсионеры, особенно те, кто не внимателен или не знаком с процедурой, пропускают возможность их получения. Они даже не подозревают о том, что эти выплаты существуют и могут стать важным подспорьем в их бюджете.