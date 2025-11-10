Ричмонд
Житель Прикамья пытается вернуть работу, где его уволили за сон и соцсети

Мужчина устроился на вахту на Крайний Север.

Источник: Аргументы и факты

Житель Пермского края пытается вернуть работу, где его уволили за сон и просмотр соцсетей на рабочем месте, сообщает Краснокамский городской суд.

Исковое заявление поступило в инстанцию от местного жителя. Несколько лет мужчина трудился вахтовым методом на одном из предприятий Крайнего Севера. За это время начальство выдвигало взыскания в отношении охранника. Причиной оказались нарушения трудового распорядка: сон на работе, игнорирование тревожных сигналов, просмотр соцсетей в телефоне и нежелание использовать средства индивидуальной защиты.

В один момент охранника решили уволить и расторгли договор с ним. Возмущённый мужчина обратился в суд. Краснокамец требует вернуть его на работу, а также оплатить время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

«В ходе судебных разбирательств сторона ответчика направила в суд возражения на исковые требования бывшего работника в виде фото- и видеодоказательств допущенных нарушений. Рассмотрение трудового спора в Краснокамском городском суде Пермского края продолжается», — рассказывает инстанция.

Новое заседание запланировано на середину ноября 2025 года.