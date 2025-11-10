Житель Прикамья пытается вернуть работу, где его уволили за сон и соцсети

Исковое заявление поступило в инстанцию от местного жителя. Несколько лет мужчина трудился вахтовым методом на одном из предприятий Крайнего Севера. За это время начальство выдвигало взыскания в отношении охранника. Причиной оказались нарушения трудового распорядка: сон на работе, игнорирование тревожных сигналов, просмотр соцсетей в телефоне и нежелание использовать средства индивидуальной защиты.