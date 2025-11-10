Уфимец стал часть финансовой махинации: через него отмыли сотни тысяч рублей

В Уфе прокуратура через суд взыскала деньги, полученные в результате махинации. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее жителя столицы Башкирии признали виновным в создании юридического лица через подставное лицо, а также в сбыте средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления финансовых операций.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в июне 2019 года мужчина согласился на предложение неизвестного лица участвовать в качестве подставного учредителя при создании коммерческой организации. При этом он знал, что фактически не будет управлять компанией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность.
После государственной регистрации фирмы подсудимый открыл расчетный счет в кредитной организации и передал все необходимые документы своему соучастнику. За это он получил в качестве вознаграждения 300 тысяч рублей.
Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины незаконно полученных средств. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.