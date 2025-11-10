Уфимец стал часть финансовой махинации: через него отмыли сотни тысяч рублей

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в июне 2019 года мужчина согласился на предложение неизвестного лица участвовать в качестве подставного учредителя при создании коммерческой организации. При этом он знал, что фактически не будет управлять компанией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность.