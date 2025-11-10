Губернатор Хоценко открыл школу № 79 после капитального ремонта

В Омске после капремонта открылась школа № 79, расположенная в Ленинском округе. Учебное заведение стало 19-м в регионе, где обновление проведено в рамках Президентской программы модернизации школ.
Здание школы, построенное более 60 лет назад, прошло полную реконструкцию. От первоначальной постройки сохранились только стены и фундамент. В ходе капремонта были заменены кровля, окна и двери, обновлены фасад и входная группа, восстановлены строительные конструкции, а также заменены инженерные сети. Работы выполнило ООО «Омск Сайдинг-Инвест».
В здании школы оборудованы 26 учебных кабинетов, спортивный зал, компьютерный класс, столовая на 100 мест, медицинский кабинет. Учреждение получило новое оснащение — интерактивные панели, проекторы, мебель, оборудование для пищеблока и медкабинета, а также спортивный инвентарь.
На торжественном открытии школы присутствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест.
«Сейчас у нас в работе ещё 18 школ, ремонт большинства из них должны завершить до конца года. Партия “Единая Россия”, инициировавшая эту программу, помогает на всех этапах, чтобы всё было отремонтировано в срок и качественно», — отметил губернатор.
Мэр Омска подчеркнул, что в городе это уже десятая школа, обновлённая по федеральной программе, поддержанной президентом страны.
Директор школы № 79 Марина Лутонина сообщила, что учреждение полностью готово к приёму учеников и теперь располагает всем необходимым для комфортного и безопасного обучения.