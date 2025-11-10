Число поездок на электробусах выросло в Москве на 30% с начала года

«Мы обеспечиваем высочайший уровень сервиса для пассажиров наземного городского транспорта и развиваем сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня по будням на электробусах совершают более миллиона поездок — это на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В ведомстве напомнили, что инновационные электробусы российского производства делают поездки комфортнее для пассажиров с 2018 года.
Ликсутов отметил, что уже на более чем 250 маршрутах в столице курсируют электробусы — это больше 25% всех маршрутов наземного транспорта Москвы. Он добавил, что с начала года на эксплуатационные площадки Мосгортранса поступили более 300 экологичных машин.