Число поездок на электробусах выросло в Москве на 30% с начала года

«Мы обеспечиваем высочайший уровень сервиса для пассажиров наземного городского транспорта и развиваем сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня по будням на электробусах совершают более миллиона поездок — это на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.