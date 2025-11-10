В Омске десятки домов и поликлиника временно останутся без воды

АО «Росводоканал Омск» анонсировало продолжительное отключение воды на территории близ «пересечения» Советского и Центрального административного округов города в грядущий понедельник, 17 ноября 2025 года. Причиной прекращения подачи коммунального блага ориентировочно с 10:00 до 23:00 часов указанного дня называется необходимость ремонтных работ на водопроводе по улице 6-й Северной.
Обозначено, что отключение затронет свыше 30 объектов, в основном по улицам Красный Путь и Кемеровской, включая два социальных (в частности, поликлинику № 13 на Кемеровской, 1), а также 11 жилых домов, два десятка административных зданий и частный сектор на 8-й Северной и 1-му Коллективному переулку.
Холодная вода временно пропадет по следующим адресам:
— ул. Кемеровская, 1, 1/1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 8;
— наб. Тухачевского, 24;
— ул. Красный Путь, 101, 101/1, 101/2, 101/4, 101а, 103, 103/3, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105а, 105б, 105 В, 105п, 107, 107/1, 109, 111, 111/1;
— ул. 6-я Северная, 1, 1а, 1 В, 2, 3;
— частные дома по ул. 8-й Северной и 1-му Коллективному пер.