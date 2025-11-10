В Омске десятки домов и поликлиника временно останутся без воды

Обозначено, что отключение затронет свыше 30 объектов, в основном по улицам Красный Путь и Кемеровской, включая два социальных (в частности, поликлинику № 13 на Кемеровской, 1), а также 11 жилых домов, два десятка административных зданий и частный сектор на 8-й Северной и 1-му Коллективному переулку.