Студент-летчик из Ангарска лишился своей мечты из-за покупного аттестата о среднем образовании. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в 2022 году парень поступил на бюджет в Красноярский филиал Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации на обучение.
— После того, как прокуратура проверила личные данные студентов, стало известно, что документ учащемся не выдавался, потому что в указанной школе он не обучался, — уточняется в материалах дела.
Районный суд города Красноярска освободил парня от уголовной ответственности и назначил ему штраф. Сам же обвиняемый объяснил, что всегда мечтал стать летчиком, поэтому чтобы поступить в училище, купил поддельный аттестат.
Суд признал документ об образовании недействительным, взыскав со студента государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей.