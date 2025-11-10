Мнение: Молдова похожа на молодую берёзку, на которую набросилась коза гибридной войны

Почему СИБ не занимается своей прямой работой, а отвлекаясь на чужие лайки и щёлкая… затвором, проглядел коррупционную брешь? Наш полицейский генералитет тревожить не моги! Ребята — где-то на севере страны — побираются на пару лоферов без истории к новой униформе, подбитой квитанциями об оплате штрафов, выписанных запуганным бабушкам. Если наша медицина больна, то как же может быть здоровой экономика, которой уже нет, или юстиция, которой не предвидится? В Молдове коррупция — это не существительное, а глагол в прошедшем времени.