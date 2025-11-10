Мнение: Молдова похожа на молодую берёзку, на которую набросилась коза гибридной войны

Дело врачей: DNA trece Prutul?
Бойся своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться! На одной из своих встреч с Лаурой Кодруцей Кёвеши, главой Европейской прокуратуры, Майя Санду заявила следующее: «Верховенство закона, эффективность сектора правосудия и способность государственных учреждений эффективно функционировать без коррупции являются решающими на нашем пути евроинтеграции», не подозревая, что её слова будут восприняты столь буквально. Вследствие этого на прошлой неделе румынские прокуроры неожиданно потревожили покой молдавских властей.
Уголовное дело о поддельных дипломах, выданных Государственным медицинским университетом, потрясло официальный Кишинёв, и молдавская власть, отмывшаяся от коросты тридцатилетней коррупции, узнала о себе немало нового. Одно осталось покрыто тайной: почему румынским прокурорам, которые никогда бы не прошли молдавский веттинг — процедуру проверки на бесхребетность, — не объяснили, что у нас принято работать исключительно по бывшим? Какие-то они все — эти румынские прокуроры — неевропейские, что ли, внезапные и противоречивые!
Молдова похожа на молодую берёзку, на которую набрасывается коза гибридной войны, и трогать это растение, равно как и табличку под ним, ни-ни! Наша система действует отлаженно: воскресная «Утиная история» и только потом — breaking news об очередном экс-е. Всё исправил министр Емил Чебан, направивший официальную жалобу в НАЦ. Там всё изучат и объяснят румынским коллегам, что согласно молдавскому УК, действующий министр не может быть субъектом преступления — «это хуже, чем детям сделанное “бобо”, потому что за этим не следует ничего».
ПДС уже начала смещать акценты: мол, информацию слил в Румынию кто-то из бывших руководителей Минздрава. Скоро власти выйдут из состояния грогги и начнут обрывать телефоны румынских коллег: обнаружится русский след, выяснится, что румынские прокуроры, пытающиеся сбить Молдову с европейского пути, сами того не подозревая, работали на ФСБ, и скандал с поддельными дипломами закончится ничем. Есть ли у Эмила Чебана румынское гражданство? Думаю, есть. И есть вкусно. Кстати, у его предшественницы тоже были проблемы с дипломом.
Почему СИБ не занимается своей прямой работой, а отвлекаясь на чужие лайки и щёлкая… затвором, проглядел коррупционную брешь? Наш полицейский генералитет тревожить не моги! Ребята — где-то на севере страны — побираются на пару лоферов без истории к новой униформе, подбитой квитанциями об оплате штрафов, выписанных запуганным бабушкам. Если наша медицина больна, то как же может быть здоровой экономика, которой уже нет, или юстиция, которой не предвидится? В Молдове коррупция — это не существительное, а глагол в прошедшем времени.
Текст этот не о власти и не о коррупции, а о том, какой кабак мы наделали с Молдовой. А что мы вообще знаем о судьбах наших врачей, разбросанных по всему миру в поисках куска хлеба? Врачей не аутентичных, а истинных, подлинных, стопроцентных, как абсолютный этиловый спирт! О достойных последователях корифеев Первого Ленинградского мединститута — основателей Кишиневского мединститута. Они, преданные страной и преданные нами забвению, униженные, но не поверженные, безвестные, но не бесславные, положили жизнь на алтарь профессии.
«Безвестен врач, в размыве стужи идущий за полночь по льду… А вот бесславье — это хуже. Оно, как слава. На виду».