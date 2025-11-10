Казахстанца после развода обязали оплатить частную школу ребенку

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании платы за обучение в частной образовательной организации и алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.
У истца и ответчика имеется общий ребенок 2009 года рождения. Брак расторгли в 2013 году по решению суда. В исковом заявлении, поданном в суд, истец указала, что ответчик выплачивает ей алименты в размере 5 тысяч тенге в месяц. По ее словам, мужчина имеет нерегулярный, меняющийся заработок, а с сентября 2024 года по июнь 2025 года выплатил алименты на общую сумму 48 500 тенге, что не обеспечивает достойное содержание ребенка. Ребенок обучается в частной школе. Ежемесячная оплата за обучение составляет 85 тысяч тенге. Стоимость обучения в 2024 году составила 440 тысяч тенге, в 2025 году — 525 тысяч тенге. Суд удовлетворил исковое требование частично.
Оплату за школу разделили на обоих родителей и взыскали с отца ребенка 482 500 тысяч тенге. А требования о взыскании алиментов в размере 15 МРП ежемесячно суд отклонил ввиду того, что ранее судебным приказом алименты на ребенка уже были взысканы. Не согласившись с вынесенным решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляцию.
По результатам ее рассмотрения апелляционная судебная коллегия Мангистауского областного суда согласилась с позицией суда первой инстанции. Решение оставили в законной силе, а апелляционную жалобу ответчика отклонили. Решение уже вступило в законную силу.