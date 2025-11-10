Ричмонд
Омские специалисты оформили документы на вывоз 80 животных за рубеж

С начала года кошки и собаки отправились со своими хозяевами в 18 стран мира.

Источник: Комсомольская правда

В управлении Россельхознадзора по Омской области с января 2025 года оформили ветеринарные документы для 80 домашних питомцев. В сопровождении владельцев за границу отправились 23 кошки и 57 собак.

География перевозок охватила 18 стран, включая Германию, Таиланд, Израиль, США, Китай, Турцию, Южную Корею и Канаду. Перед оформлением документов сотрудники ведомства осмотрели животных и проверили комплектность ветеринарных сертификатов.

Весь процесс осуществляется с использованием электронных сервисов системы «ВетИС», что позволяет дистанционно подавать заявки и записываться на прием.

«Вопросы выезда домашних животных за пределы страны требуют не только строгого соблюдения ветеринарных норм, но и оперативного взаимодействия с владельцами. Применение электронных платформ позволяет существенно сократить сроки рассмотрения заявок и сделать процесс оформления документов более прозрачным и удобным для граждан региона», — отметил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин.

С 1 декабря 2025 года протоколы исследований на титры антител к вирусу бешенства будут оформлять в электронном виде через eCert. Всем документам присвоят QR-коды для проверки подлинности, при этом бумажная версия останется доступной для владельцев животных.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 4 рейса задержались с вылетом из местного аэропорта в города РФ и Казахстана.