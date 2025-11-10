Омичи рассказали о «красных флагах» на первом свидании

Большинство респондентов полагают, что букет должен быть скромным по стоимости — до 1 500 рублей (57%). Ещё 40% готовы потратить на цветы от 1 500 до 3 000 рублей, а свыше этой суммы — только 3%. Средняя сумма, которую омичи готовы отдать за букет, составила 1 400 рублей, но молодёжь 18−24 лет готова потратить почти вдвое больше — около 2 100 рублей.