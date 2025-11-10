Омичи рассказали о «красных флагах» на первом свидании

Аналитики сервиса «Авито» провели опрос среди жителей Омска и выяснили, как горожане относятся к первому свиданию — где предпочитают встречаться, сколько готовы потратить и какие ошибки считают недопустимыми.
Результаты показали: большинство омичей считают, что первое свидание не обходится без букета, а разговоры о бывших партнёрах — главная ошибка, способная испортить впечатление.
Цветы и подарки.
Дарить цветы при первом знакомстве считают уместным 68% опрошенных. Особенно часто так отвечали женщины (80%) и представители старших поколений. Лишь 15% уверены, что на первом свидании не стоит ничего дарить.
Большинство респондентов полагают, что букет должен быть скромным по стоимости — до 1 500 рублей (57%). Ещё 40% готовы потратить на цветы от 1 500 до 3 000 рублей, а свыше этой суммы — только 3%. Средняя сумма, которую омичи готовы отдать за букет, составила 1 400 рублей, но молодёжь 18−24 лет готова потратить почти вдвое больше — около 2 100 рублей.
Покупают цветы чаще всего в торговых центрах или офлайн-магазинах (по 27%), реже — через онлайн-платформы (13%) и сайты интернет-магазинов (8%).
Где и как проходят первые встречи.
Наиболее популярный вариант первого свидания среди омичей — прогулка по городу или парку (63%). Почти столько же выбирают кофейни (58%), а рестораны предпочитают 26% респондентов.
Среди молодых людей 18−24 лет встречаются и более оригинальные варианты: поездка на автомобиле по городу (12%), квест (6%), мастер-класс (5%), тир (4%) и квиз (3%).
В вопросе оплаты свидания большинство омичей остаются приверженцами традиций: 68% считают, что платить должен мужчина. При этом 15% женщин и 13% мужчин выступают за оплату пополам, а 13% женщин и 10% мужчин предпочли бы платить только за себя.
В среднем жители Омска готовы потратить на первое свидание 3 100 рублей. При этом 45% стараются уложиться в сумму до 3 000 рублей, 23% — от 3 000 до 5 000, и лишь 11% готовы заплатить больше 5 000 рублей. Для 17% опрошенных материальные траты не имеют значения — главное, чтобы встреча прошла в приятной атмосфере.
Что может испортить первое впечатление.
Наиболее частый «красный флаг» для омичей — разговоры о бывших (38%). Ещё 35% отметили отсутствие интереса к собеседнику, 30% раздражает постоянное использование телефона, а 23% — неспособность слушать.
В список нежелательных моментов также вошли самовлюблённость (24%), несоответствие внешности с фото (17%) и опоздания без предупреждения (17%).
Женщины чаще, чем мужчины, считают тревожным сигналом предложение оплатить счёт пополам (21%) и слишком быстрый переход к личным темам (19%). Мужчины, напротив, чаще стараются не судить по первому впечатлению (12% против 6%) и считают неприятным, если спутница уходит со свидания раньше времени (8%).