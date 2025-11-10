В Иркутской области выросли затраты на науку и инновации

Научный комплекс Иркутской области показал значительный рост по итогам 2024 года. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, финансовый объем научной деятельности в регионе достиг 15,8 млрд рублей, что на 41% превысило показатели предыдущего периода. Основную часть этой суммы составили исследования и разработки.
— Научные изыскания велись в 42 организациях, половина из которых являются специализированными научно-исследовательскими учреждениями. На научные исследования было направлено 13,7 млрд рублей. Научными работами в регионе заняты 3,8 тысячи специалистов, каждый третий из которых имеет ученую степень. Большинство исследователей работают в области естественных наук, — говорится в сообщении Иркутскстата.
Параллельно развивается инновационная деятельность. 133 организации региона внедряли технологические новшества, затраты на которые выросли в 2,3 раза и достигли 189,5 млрд рублей. Результатом этой работы стал объем отгруженной инновационной продукции на 8,7 млрд рублей, что почти вдвое больше показателей прошлого года. Кстати, сегодня, 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю.