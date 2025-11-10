В Иркутской области выросли затраты на науку и инновации

Параллельно развивается инновационная деятельность. 133 организации региона внедряли технологические новшества, затраты на которые выросли в 2,3 раза и достигли 189,5 млрд рублей. Результатом этой работы стал объем отгруженной инновационной продукции на 8,7 млрд рублей, что почти вдвое больше показателей прошлого года. Кстати, сегодня, 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.