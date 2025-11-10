Зачем лидер Сирии аш-Шараа после Путина встречается с Трампом

Эксперт отметил, что сейчас новый президент Сирии балансирует между Россией и США и при этом обладает высокой степенью свободы принятия решений. По его словам, для Вашингтона Дамаск является инструментом управления рисками в регионе. Николай Сухов предположил, что с аш-Шаром американцы смогут трансформировать свое присутствие в республике: со временем убрать американские военные базы, но увеличить экономическое влияние с помощью участия бизнеса в экономике страны.