Зачем лидер Сирии аш-Шараа после Путина встречается с Трампом

США открыты для Сирии
США десятилетиями держали Дамаск на расстоянии. Прежний президент республики Башар Асад находился под санкциями, Сирия рассматривалась как угроза. В декабре 2024 года отношение Белого дома к азиатской стране поменялось — после переворота власть захватили антиправительственные формирования. Переходное правительство возглавил Ахмед аш-Шараа, пишет RTVI.
Новый лидер республики сразу начал налаживать новые международные связи. Уже в мае 2025 года с ним согласился встретиться американский президент Дональд Трамп. Переговоры состоялись в Саудовской Аравии. Их итогом стало смягчение санкций в отношении Дамаска.
Затем американцы сняли с аш-Шараа статус «особо опасного террориста» и пригласили в Белый дом, чтобы обсудить полную отмену ограничений. «Мы хотим установить очень прочное партнерство между двумя странами», — объяснил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Николай Сухов считает, что новая глава отношений Сирии и США — заслуга Эр-Рияда. «Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил аш-Шараа как фигуру, способную обеспечить региональную управляемость без возврата к хаосу. И Трамп, по-видимому, воспринял этот посыл — скорее как сделку, чем как союз», — уточнил собеседник RTVI.
Эксперт добавил, что Трамп предпочитает сотрудничество с такими «трудными ребятами» только при условии, что это приносит выгоду. По его мнению, Трамп не испытывает симпатии к аш-Шараа, но признает, что он способен контролировать порядок в стране, не будет налаживать сотрудничество с Ираном и готов принимать решения, руководствуясь интересами республики.
О чем договорились Дамаск и Москва
Сирию интересует строительство новых контактов не только с Вашингтоном, но и Москвой. После падения режима Башара Асада — давнего союзника Кремля, озвучивались предположения, что республика разорвет отношения с Россией, закроет российские военные базы, а Кремль не будет взаимодействовать с аш-Шараа, имеющим прямое отношение к террористическим организациям.
Однако в октябре 2025 года президент России Владимир Путин встретился с новым лидером Сирии. Одной из тем переговоров являлись перспективы российских военных баз в республике. Не исключено, что сирийская делегация намеревалась добиться выдачи Башара Асада, который теперь находится в Москве, но публично этот вопрос в повестку встречи не включался.
О результатах переговоров рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия выразила готовность инвестировать и осуществлять проекты по энергетике и транспорту в республике. Представители сирийской стороны уточнили, что все соглашения о размещении российских военных баз являются недействительными и будут пересматриваться. 30 октября стало известно, что для российской военной авиации стали вновь доступны полеты на базу в Хмеймим.
Почему аш-Шараа заинтересовал Европу
Кроме Москвы и Вашингтона, к новому правительству Сирии проявляют интерес европейские страны. Евросоюз снял санкции против республики, введенные в 2011 году. Глава евродипломатии Кая Каллас объяснила решение Брюсселя отменить ограничения в отношении Сирии стремлением помогать сирийскому народу строить мирную жизнь.
В январе 2025 года в Дамаск с визитом приезжали министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Ноэль Барро. Однако представители нового сирийского правительства отказались общаться с высокопоставленной дамой-политиком на равных.
В мае 2025 года аш-Шараа летал в Париж, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном, в сентябре сирийский политик удостоился встречи с главой итальянского правительства Джорджей Мелони в Нью-Йорке и выступил на заседании Генассамблеи ООН.
Уже известно, что в скором времени аш-Шараа отправится с международным визитом в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. На переговорах немецкая сторона планирует обсудить возвращение сирийских беженцев из Германии на родину для участия в ее восстановлении.
Интересы России и США в Сирии
Визиты аш-Шара в Москву, а затем в Вашингтон в период меньше месяца — свидетельство соперничества Белого дома и Кремля. Такое мнение высказал Николай Сухов.
Эксперт отметил, что сейчас новый президент Сирии балансирует между Россией и США и при этом обладает высокой степенью свободы принятия решений. По его словам, для Вашингтона Дамаск является инструментом управления рисками в регионе. Николай Сухов предположил, что с аш-Шаром американцы смогут трансформировать свое присутствие в республике: со временем убрать американские военные базы, но увеличить экономическое влияние с помощью участия бизнеса в экономике страны.
Собеседник RTVI отметил, что США готовы предоставить Сирии преференции — разрешить торговать на ближневосточных рынках, обеспечить американские инвестиции, но при условии, что российское присутствие будет ограничено военными базами, республика не будет сотрудничать с Ираном и другими странами с антизападными взглядами. Аш-Шара может гарантировать внешнюю лояльность страны.
«Кремль должен воспринимать предстоящие переговоры в Вашингтоне с настороженным прагматизмом. Россия осознаёт, что её монопольное влияние на Дамаск утрачено, но рассчитывает сохранить роль гаранта безопасности и политического посредника», — уточнил Сухов.
Эксперт добавил, что сейчас Россия не намерена инвестировать в экономику Сирии — риски слишком велики, но готова помочь в вопросах безопасности и реанимации инфраструктуры. По его словам, военные базы в Хмеймиме и Тартусе положительно влияют на стабильность в регионе, поэтому являются аргументом в переговорах с сирийскими властями.