На целую ночь: в Уфе ограничат движение по Восточному выезду

Ночью 13 ноября в Уфе будет полностью перекрыто движение по южному тоннелю Восточного выезда. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, ограничение продлится с 00:00 до 05:00.
В течение пяти часов будет закрыто движение в сторону федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет перекрыт въезд в тоннель со стороны проспекта Салавата Юлаева.
Ограничение связано с проведением плановых работ по диагностике и очистке системы водоотведения в южном тоннеле.
Минтранс республики рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда на период проведения работ.
