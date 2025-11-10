Ричмонд
На целую ночь: в Уфе ограничат движение по Восточному выезду

13 ноября ночью в Уфе перекроют Восточный выезд.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 ноября в Уфе будет полностью перекрыто движение по южному тоннелю Восточного выезда. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, ограничение продлится с 00:00 до 05:00.

В течение пяти часов будет закрыто движение в сторону федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет перекрыт въезд в тоннель со стороны проспекта Салавата Юлаева.

Ограничение связано с проведением плановых работ по диагностике и очистке системы водоотведения в южном тоннеле.

Минтранс республики рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда на период проведения работ.

