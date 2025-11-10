Ричмонд
В Омске завершили капитальный ремонт детской поликлиники на Карбышева

Обновление учреждения обошлось в 49 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В филиале детской поликлиники № 6 по адресу улица Карбышева, 20 завершился капремонт. Его провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На работы направили около 49 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказали 10 ноября в минздраве региона.

После обновления в учреждении появились светлые просторные коридоры и современная регистратура. Выполненная перепланировка кабинетов повысила удобство и функциональность помещений. В здании установили автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, рабочие заменили системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, обновили сантехническое оборудование, а также кровельное покрытие, крыльцо, обустроили пандус для маломобильных людей.

Поликлиника обслуживает почти 17 тысяч прикрепленных пациентов. После ремонта жители получают медицинскую помощь в условиях, соответствующих современным стандартам комфорта и безопасности.