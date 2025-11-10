В Омске завершили капитальный ремонт детской поликлиники на Карбышева

После обновления в учреждении появились светлые просторные коридоры и современная регистратура. Выполненная перепланировка кабинетов повысила удобство и функциональность помещений. В здании установили автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, рабочие заменили системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, обновили сантехническое оборудование, а также кровельное покрытие, крыльцо, обустроили пандус для маломобильных людей.