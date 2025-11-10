Во Владикавказе обновили детскую поликлинику № 1

Капитальный ремонт детской поликлиники № 1 провели во Владикавказе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.
Работы длились в течение девяти месяцев. За это время там полностью обновили инженерные коммуникации, заменили кровлю, сантехнику, восстановили систему вентиляции и установили современный лифт. Стены окрасили в мягкие пастельные тона, позже на первом этаже появится декоративная роспись.
Также, по инициативе главного врача, провели перепланировку помещений. Теперь в поликлинике стало больше кабинетов для приема пациентов, что позволит повысить пропускную способность.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.