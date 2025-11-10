Жителям Иркутской области рассказали, как защитить квартиру от мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Росреестра, существует запрет на сделки без участия собственника жилья.
— Этот помогает избежать ситуаций, когда недвижимость пытаются продать или переоформить по поддельным документам или под видом доверенности, — уточнили в пресс-службе ведомства.
При наличии такого запрета, любые попытки совершить сделку с недвижимостью будут отклонены, а владелец получит уведомление по электронной почте. Такое ограничение действует бессрочно — пока сам владелец не решит его снять.
При наличии нескольких объектов недвижимости, защиту нужно оформить для каждого отдельно.
