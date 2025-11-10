На Припяти поймали сома размером с лодку

«Два дня рыбалки — и снова повезло! Хотя сейчас действует запрет на сома, но клюнул именно он. Полтора часа борьбы — и наш экипаж вытащил очередного монстра. Быстрая фотосессия, замер длины — и трофей уплыл к себе домой. Такие красавцы должны жить!» — рассказал Павел порталу Fishingby.