На Припяти поймали сома размером с лодку

Ноябрьская рыбалка на Припяти обернулась для минчанина Павла Воронцова настоящим приключением — и новым трофеем. Рыболов поймал сома длиной 2 метра 15 сантиметров — больше, чем его одноместная надувная лодка.

Источник: Смартпресс

«Два дня рыбалки — и снова повезло! Хотя сейчас действует запрет на сома, но клюнул именно он. Полтора часа борьбы — и наш экипаж вытащил очередного монстра. Быстрая фотосессия, замер длины — и трофей уплыл к себе домой. Такие красавцы должны жить!» — рассказал Павел порталу Fishingby.

Белорусский рыболов давно известен в профильном сообществе благодаря своим необычным уловам. В июле Смарптресс рассказывал, как супруга Павла Екатерина установила редкий рыбацкий рекорд. Она выудила сома длиной 2,25 метра, побив достижение супруга, который два года назад вытащил экземпляр на 10 сантиметров меньше.