В Новолялинском округе Свердловской области открылся коворкинг-центр

Молодежный коворкинг-центр «Территория позитива» открылся в Новолялинском городском округе Свердловской области. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации округа.
В центре можно работать, учиться, заниматься творчеством, а также общаться. Там есть удобные рабочие места, доступ в интернет, необходимое оборудование и зоны для отдыха и проведения мероприятий.
«Создание коворкинг-центра “Территория позитива” демонстрирует практическую реализацию национального проекта “Молодежь и дети” на территории Новолялинского муниципального округа. Центр предоставляет молодежи современную инфраструктуру для профессионального и личностного развития, организации досуга и общественной деятельности», — отметили в отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации округа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.