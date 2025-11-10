Ростовскую область снова исключили из маршрута Поезда Деда Мороза

Южные регионы России, включая Ростовскую область, в четвертый раз подряд останутся без визита главного новогоднего волшебника. Легендарный Поезд Деда Мороза в этом году снова минует Дон, следуя масштабным туром по 70 станциям страны.
Маршрут сказочного состава охватит центральную часть России, Урал, Сибирь и северные регионы.
— Поезд побывает на Дальнем Востоке и Сибири, Урале, Русском Севере, европейской части страны. Новый год мы впервые встретим в Иваново, — сообщается в официальном телеграм-канале проекта.
