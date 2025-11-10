ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября

Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой». И также МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси.