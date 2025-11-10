Ричмонд
ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября

ГПК: Беларусь готова, что ситуация на границе с Литвой может измениться.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете сообщили, что происходит на границе Беларуси с Литвой в понедельник, 10 ноября.

Так, ГПК заявил о прекращении движения через белорусско-литовскую границу и перераспределении литовских грузовиков.

— С 09.00 часов 10 ноября выпуск грузового транспорта с литовскими регистрационными знаками из белорусских пунктов пропуска на выезд из Беларуси временно приостанавливается, — заявили в ведомстве.

В ГПК уточнили, что данные меры связаны с организацией перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок.

Ранее белорусская таможня сообщила о ситуации на границе Беларуси с Литвой утром 10 ноября, сообщив, что движение прекращено в обоих направлениях".

Кроме того, в ГПК сказали, что готовы к тому, что ситуация на границе с Литвой может измениться в любой момент.

— Пограничная служба Беларуси осуществляет мониторинг ситуации и находится в постоянной готовности к изменению обстановки, — констатировали в комитете.

Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой». И также МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси.

При этом глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью: «Конфронтация от их безудержного желания заработать». И также глава МИД заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша: «Ждите ярких финансовых вливаний».

Еще Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге.