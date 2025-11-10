В Хабаровском крае открыли школу для политиков и общественников

В пригороде Хабаровска на туристической базе «Заимка» начала работу Высшая партийная школа. Это образовательный проект, где местных политиков и активных жителей учат воплощать в жизнь общественные инициативы. Хабаровский филиал стал первым таким центром на Дальнем Востоке и четвертым в стране. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Напомним, филиал школы в Хабаровске появился летом текущего года благодаря поддержке губернатора края Дмитрий Демешина, который поддержал идею создания школы.
На открытие приехали вице-губернатор Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Максим Иванов и руководитель школы из Москвы Роман Романов. Вице-губернатор передал участникам благодарность от губернатора Дмитрия Демешина и отметил, что их работа помогает сохранять стабильность в регионе.
«На востоке страны нам выпала задача обеспечивать политическую стабильность и устойчивость функционирования государственной системы и не допустить неопределенности и хаоса. Сегодня я передаю вам слова благодарности от нашего губернатора Дмитрия Демешина за то, что каждый из вас делает для укрепления этой стабильности. Решения, которые вы найдете в ходе сессии, помогут сделать нашу совместную работу еще эффективнее», — отметил на открытии вице-губернатор края Сергей Кузнецов.
На первый набор в школу поступило более 250 заявок, но отобрали только 100 человек. Среди учащихся не только депутаты, но и предприниматели и обычные активные жители, которые хотят улучшать жизнь в своих городах и поселках.
Депутат Госдумы Максим Иванов уточнил, что после проектной сессии учеба продолжится. Программа включает четыре блока, в которых расскажут, как быть политическим лидером, как организовать работу, как создавать тексты и как профессионально выполнять обязанности депутата. Все выпускники, которые успешно защитят свои проекты, получат наставников.
В будущем хабаровский филиал школы планируют сделать центром подготовки управленческих кадров для всего Дальнего Востока.