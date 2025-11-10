В Хабаровском крае открыли школу для политиков и общественников

«На востоке страны нам выпала задача обеспечивать политическую стабильность и устойчивость функционирования государственной системы и не допустить неопределенности и хаоса. Сегодня я передаю вам слова благодарности от нашего губернатора Дмитрия Демешина за то, что каждый из вас делает для укрепления этой стабильности. Решения, которые вы найдете в ходе сессии, помогут сделать нашу совместную работу еще эффективнее», — отметил на открытии вице-губернатор края Сергей Кузнецов.