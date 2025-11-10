Около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10−12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.