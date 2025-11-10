Около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года

«За январь — октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,3 млн газовых плит, что составляет примерно 80% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах.
«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно специалисты АО “Мосгаз” проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения», — рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10−12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.