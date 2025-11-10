В красноярском супермаркете баночка фасоли подорожала у кассы в восемь раз

По словам покупателя, баночка красной фасоли в томатном соусе была выставлена по цене 29,99 рубля, однако при оплате на кассе товар пробили за 239,99 рубля. Продавать фасоль по цене, указанной на ценнике, в магазине отказались, и мужчине пришлось оплатить покупку по завышенной стоимости.
В ведомстве напомнили, что ценник, размещенный в торговом зале, является публичной офертой. Продавец обязан реализовать товар по цене, указанной на витрине. Потребитель, столкнувшийся с подобной ситуацией, вправе обратиться к продавцу с письменной претензией и потребовать компенсации разницы между ценой на витрине и суммой в чеке либо расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств.
Если требования покупателя не будут удовлетворены, он может обратиться в суд. В таком случае специалисты Роспотребнадзора готовы оказать помощь в судебной защите, включая подготовку заключения.
По итогам проверки ООО «Смарт», управляющему магазином «Красный Яр», объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите прав потребителей, сообщили в ведомстве.16+