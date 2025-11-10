В красноярском супермаркете баночка фасоли подорожала у кассы в восемь раз

В ведомстве напомнили, что ценник, размещенный в торговом зале, является публичной офертой. Продавец обязан реализовать товар по цене, указанной на витрине. Потребитель, столкнувшийся с подобной ситуацией, вправе обратиться к продавцу с письменной претензией и потребовать компенсации разницы между ценой на витрине и суммой в чеке либо расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств.